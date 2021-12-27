盧秀燕證實台積電台中擴廠 投資金額上看1兆元

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對於台積電2奈米廠可能選在台中擴廠，台中市長盧秀燕（前）27日說，台中市政府對此表示歡迎，也將請台積電提出水電計畫，地方與中央都非常重視，目前案子正進行當中。中央社記者郝雪卿攝 110年12月27日

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）對於台積電2奈米廠可能選在台中擴廠，台中市長盧秀燕今天表示，會請台積電提出水電計畫，地方與中央都非常重視，目前案子正進行當中。

台中市教育局上午舉行東區育英國中育英堂落成啟用典禮，盧秀燕在活動中針對台積電2奈米廠可能選在台中擴廠接受媒體聯訪時指出，此案目前正進行當中。

盧秀燕表示，台積電高層日前來拜訪台中市政府，過程中提到在台中有投資意願，主要是認為台中地理位置適中、天氣良好，因此容易吸引人才。

盧秀燕指出，此案若順利的話，預計吸引7000至8000人在台中就業，增加在地就業機會，投資金額大概是新台幣8000億元到1兆元左右，台中市政府對此表示歡迎，也會給予協助，最近已開始提出方案。

盧秀燕說，由於台積電本身會用較多的水跟電，也會請台積電提出水電計畫，以達到投資目的兼顧綠色環保循環，地方與中央都會非常重視，目前這案子正進行當中。

市府表示，台積電公司總裁魏哲家帶領副總王英郎、李俊賢及莊子壽於24日拜會台中市政府，盧秀燕力推台中，雙方就台中產業硬實力、投資環境展開交流，盧秀燕歡迎台積電擴廠台中，一起成為帶動台中經濟發展的龍頭產業。

市府指出，魏哲家肯定台中具備絕佳條件優勢，高科技業所需要人才很願意留在台中，企業有人才，才能蓬勃發展，台積電近年在新竹、台南、高雄都積極擴廠投資，為考量產能平衡以及風險分散，台中一定是擴廠的選擇之一。（編輯：謝雅竹）1101227