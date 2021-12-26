拜會盧秀燕 台積電總裁魏哲家：台中是擴廠選擇之一

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（中央社記者張建中新竹26日電）台積電總裁魏哲家日前率隊前往台中市政府拜會，業界分析，台積電將在竹科寶山用地設置2奈米廠，若竹科用地不足，台積電將在台中擴建2奈米產能，從魏哲家隨行的主管業務研判，這次拜會應與計劃在台中擴廠有關。

魏哲家24日親率台積電晶圓廠營運副總經理王英郎、廠務副總經理莊子壽及企業規劃組織副總經理李俊賢，前往台中市政府拜會。台中市長盧秀燕相當重視，率市府高階官員接待台積電一行人。

盧秀燕當面對魏哲家表明歡迎台積電在台中擴廠，一起成為帶動台中經濟發展的龍頭產業；魏哲家則肯定台中具備絕佳條件優勢，高科技業所需要人才很願意留在台中，台中一定是台積電擴廠選擇之一。

對於魏哲家率隊拜會台中市政府，台積電今天對中央社記者表示，台中是廠區所在地，魏哲家是禮貌性拜會。

不過，半導體業者分析，魏哲家主要負責台積電營運，往年並無例行性拜會廠區所在地政府的情況，且同行的王英郎主管台積電12吋晶圓廠，莊子壽負責新廠規劃、設計、興建及維護，李俊賢負責營運資源規劃與策略規劃，從隨行主管主責業務來看，合理推測魏哲家這次拜會台中市政府，應與計劃在台中擴廠有關。

台積電繼5奈米製程於2020年量產後，3奈米將於2022年下半年量產，魏哲家於10月台積電法人說明會中首度揭露，台積電2奈米製程技術將於2025年量產。

依據台積電規劃，將在新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫中設置2奈米廠，目前竹科管理局正辦理相關用地取得作業，若竹科用地不足，台積電將在台中擴建2奈米產能。

業者表示，南科是台積電5奈米及3奈米先進製程生產重鎮，台積電日前又決定在高雄建廠，生產7奈米及28奈米，為達到北、中、南區域布局平衡，台中將會是台積電未來擴充先進製程產能的重點之一，這是魏哲家率領多位高階主管拜會台中市政府的主要目的。

對於台中擴廠規劃，台積電維持一貫的態度，表示設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，維持過去擴廠步調持續與管理局合作評估在新竹，台中及高雄等適合半導體建廠之用地。（編輯：林淑媛）1101226