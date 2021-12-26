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台積電考慮擴廠 盧秀燕：台中機能佳具投資優勢

2021/12/26 13:15（12/26 13:36 更新）
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台積電總裁魏哲家（左）24日拜會台中市政府，與市長盧秀燕（右）就台中產業硬實力、投資環境交流。魏哲家肯定「台中具備絕佳條件優勢」，台中一定是擴廠選擇之一。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月26日
台積電總裁魏哲家（左）24日拜會台中市政府，與市長盧秀燕（右）就台中產業硬實力、投資環境交流。魏哲家肯定「台中具備絕佳條件優勢」，台中一定是擴廠選擇之一。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月26日
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（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中26日電）台積電總裁魏哲家日前拜會台中市政府，交流投資環境，魏哲家說台中是擴廠選擇之一；市政府表示，台中基礎環境好、生活機能佳，能夠吸引高科技人才定居，投資環境具優勢。

台積電總裁魏哲家帶領副總王英郎、李俊賢及莊子壽，24日拜會台中市政府，與市長盧秀燕就台中產業硬實力、投資環境交流。魏哲家肯定「台中具備絕佳條件優勢」，高科技業所需要人才很願意留在台中，台中一定是擴廠選擇之一。

魏哲家指出，區位條件上，台中市有著絕佳的地理條件，往北、往南都一樣近且氣候宜人；生活條件上，台中市整體都市計畫非常適合生活，各項機能規劃齊全，公園綠地、學校圖書館、賣場商圈百貨公司、大型醫院等設施一應俱全。

盧秀燕表示，台中投資環境具優勢，她上任至今，包括三井Outlet Park台中港二期、LaLaport購物商城、巨大機械、車王電子以及新興離岸風電廠商如西門子歌美颯、天力離岸風電等企業陸續投資台中，而經濟部投資台灣三大方案中，台中家數達231家，創造逾2萬1000個就業機會。

台中市經發局長張峯源今天接受中央社記者訪問指出，台中市基礎環境好、生活機能佳，能夠吸引高科技人才定居，便於高科技產業徵才，加上有土地、鄰近海空港，多家廠商陸續到台中設廠、擴廠。

他舉例，日本百貨公司到台中插旗，在烏日建構中台灣最大購物城，日本餐飲店一蘭拉麵也來台中展店，日系、德系車商也在台中設置旗艦展示館，看好台中中小企業多、資金充足。

高科技人才願意定居成為吸引產業設廠的要件之一，目前美光半導體、10多家國內外離岸風電廠商也都到台中設廠。

至於科技產業需要用到大量的水，張峯源指出，台中市再生水集中處理，提供科技業使用，已有多家廠商包括台積電、友達、中龍等企業都與市府洽商，每天取得10萬噸的再生水，一來確保用水無虞，二來讓水資源再利用。（編輯：唐聲揚）1101226

台積電總裁魏哲家（左）日前率隊前往台中市政府拜會，台中市長盧秀燕（右）表明歡迎台積電在台中擴廠。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）
台積電總裁魏哲家（左）日前率隊前往台中市政府拜會，台中市長盧秀燕（右）表明歡迎台積電在台中擴廠。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）
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