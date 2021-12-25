中研院P3實驗室人員染疫案接觸者全陰性 指揮中心宣布結案

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（中央社記者張茗喧台北25日電）中研院日前發生P3實驗室人員染疫案，指揮中心今天表示，110名居家隔離者檢疫期滿採檢均陰性，另外373名自主健康管理、自我健康監測者採檢也都是陰性，宣布此案結案。

前中央研究院P3實驗室人員日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），經中研院調查發現，實驗人員不僅沒戴N95口罩、雙層手套、護目鏡，也沒在生物安全櫃中做實驗，離開時甚至先脫口罩，造成個案染疫，中央流行疫情指揮中心昨天宣布重罰新台幣15萬元。

不過，由於染疫個案足跡遍及雙北市，衛生單位緊急隔離接觸者並監測健康狀況，疫情是否擴大也引發各界關注。

中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿指出，本案共匡列483人，其中110名密切接觸者被列為居家隔離對象，檢疫期滿前採檢全數陰性；另有36人列為自主健康管理、337人列自我健康監測，檢驗結果全數為陰性。

指揮中心發言人莊人祥表示，監測至12月24日為止，國內都沒有新增相關接觸者通報，正式宣布此案結案。（編輯：張芷瑄）1101225