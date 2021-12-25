陳時中：疫情從有驚無險到驚濤駭浪 盼否極泰來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日上午出席「關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮致詞，回顧防疫近2年來的心路歷程。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 110年12月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北25日電）COVID-19疫情延燒近2年，指揮中心指揮官陳時中今天表示，去年雖多次面臨緊張時刻，但仍可謂「有驚無險」，今年則是歷經本土疫情的「驚濤駭浪」，並期盼明年能夠「否極泰來」。

衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在「關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮致詞時表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒以來，台灣邊境歷經中國、歐洲疫情衝擊，以及令全台相當緊張的敦睦艦隊，當時所有防疫人員總動員、加強隔離，所幸最後都沒有擴大到社區，甚至創造252天零確診紀錄，回顧去年可說是「有驚無險」。

陳時中說，到了今年，國內陸續出現衛福部桃園醫院院內感染、華航機師染疫、諾富特飯店群聚事件，後來全台升級第3級警戒，每件事都令人緊張，也對社會帶來壓力與傷害，但仍感謝有各界協助，讓台灣一次又一次把疫情控制下來，今年可謂是「驚濤駭浪」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳時中指出，如今疫情穩定趨緩，正當各界想喘口氣，準備春節檢疫專案想好好過年的時候，卻又冒出Omicron變異株，明年整體疫情狀況，可能要到春節以後才會比較明朗，但這都是在病毒沒有再次突變的前提下所做的評估，沒人知道未來是否有新變異株，只能嚴陣以待，好好守住。

面對即將到來的春節，陳時中坦言挑戰非常多，不僅入境人數眾多，防疫檢查、檢驗強度也很高，防疫量能負荷量非常大，祈求返台民眾在檢疫、自主健康管理期間都能遵守規範，期待明年將是「否極泰來」的一年。（編輯：陳政偉）1101225