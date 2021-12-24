中研院P3實驗室防疫漏洞百出 指揮中心開罰15萬元

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中研院P3實驗室人員染疫案，經初步調查發現，實驗人員未依規定穿著防護裝備，中研院生物安全會也沒有落實稽核。圖為台北市10日也派員到中研院區加強消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北24日電）中研院P3實驗室人員染疫案，經初步調查發現，實驗人員未依規定穿著防護裝備，中研院生物安全會也沒有落實稽核，指揮中心今天宣布，將對中研院開罰最重15萬元罰鍰。

前中央研究院 P3實驗室 P3實驗室小百科 生物實驗室依危險程度由低至高可分成P1至P4四個等級，P1實驗室最單純，設有實驗工作台及洗手槽等，而P3實驗室則是操作第三級危險群微生物實驗室，不僅須設置高壓蒸氣滅菌器等外，實驗室還需具負壓定向氣流，以避免病原菌外洩。

P3實驗室可操作的感染性生物材料為造成人類嚴重或潛在致命疾病的生物，因此所有移出實驗室的物品都必須進行除污，實驗室研究人員也需受過專業訓練，在個人裝備防護上，不論著裝或卸裝也都有SOP。

衛福部統計，國內共有18間P3實驗室，中研院在SARS疫情後新建2座P3實驗室，一座在基因體研究中心、一座在生醫所。與新型冠狀病毒相關的實驗工作內容包含病毒培養，以及協助中和性抗體、快篩、藥物、疫苗等研發。 看更多 關閉 人員日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），中研院19日晚間將調查報告送抵中央流行疫情指揮中心，列出3大疏失，指揮中心昨天召開生物安全專家調查小組會議審視調查報告。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，與會專家研判，中研院實驗室之所以造成感染，主要原因為P3實驗室人員進行實驗操作時，未依規定穿著C級防護裝備，包括連身型防護衣、N95口罩、雙層手套、護目鏡及鞋套等，並且在穿脫個人防護裝備及使用生物安全櫃時，都沒有遵守實驗室訂定的標準作業程序。

其次，中研院生物安全會沒有依「感染性生物材料管理辦法」規定，每年落實對實驗室辦理內部稽核，也未追蹤實驗室新進人員相關訓練考核完成情形。

陳時中指出，因應相關疏失，中研院須強化實驗室人員教育訓練並落實訓練後考核機制，以及辦理個人防護裝備的實體演練，確認人員對於個人防護裝備穿脫的認知程度。

陳時中說，由於仍有部分調查細節尚待釐清，將請中研院再提供實驗室人員進出實驗室的電子紀錄、監控影帶以及工作紀錄等，提供調查小組確認，調查小組將於釐清相關事實後，完成最終調查報告，屆時統一對外說明。

陳時中表示，對於中研院未依「感染性生物材料管理辦法」規定，將依「傳染病防治法」第34條及第69條規定，對中研院進行裁處，從重處以最高罰鍰新台幣15萬元。（編輯：張芷瑄）1101224

（指揮中心提供）