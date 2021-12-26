12/26增23境外移入創今年新高 11人為赴哈薩克空手道賽事團員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北26日電）國內今天新增24例COVID-19確定病例，分別為1例本土及23例境外移入，境外移入數創今年單日新高，其中11例為赴哈薩克參加空手道賽事團員，集中檢疫所採檢確診，將基因定序。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午說明，新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國、哈薩克、喀麥隆及南非入境，入境日介於今年12月19日至12月24日。

值得注意的是，羅一鈞提到，新增的23例境外移入中，多達11例是為赴哈薩克參加空手道賽事的本國籍民眾。該空手道團隊共22人，於12月24日入境台灣，安排於集中檢疫所完成14天檢疫，檢疫所首次採檢就有11人為陽性個案，後續將進行基因定序，釐清感染病毒株。

羅一鈞提到，空手道屬於近距離接觸運動項目，在賽場上較難做好防護措施，屬於染疫高風險運動。同樣賽事的國際運動員，除了台灣國手返國確診消息外，還有發現香港的空手道運動員也出現確診者。

羅一鈞說，已匡列接觸者21人，18人列居家隔離，其中包含空手道團隊其餘11名隊員也從檢疫改為隔離，3人列自主健康管理，防疫計程車司機及航班成員匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6915例確診，分別為2261例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。（編輯：方沛清）1101226