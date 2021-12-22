辜翠萍空手道亞錦賽摘銀 目標再拚亞運奪金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北22日電）18歲那年辜翠萍就已站上亞洲空手道的顛峰，2年前阿基里斯腱斷裂的運動傷害，讓一切歸零，今年亞洲空手道錦標賽是她重返顛峰的起點，而亞錦賽銀牌給了她東山再起的底氣。

2021年亞洲空手道錦標賽今年在哈薩克舉行，辜翠萍在女子55公斤量級一路過關斬將，今天在壓軸決賽面對越南18歲小將黃氏美心，可惜最終以2比7吞敗，也讓黃氏美心包辦今年21歲以下組與成人雙料金牌。

辜翠萍是2014年仁川亞運空手道女子50公斤級金牌得主，當年僅18歲的她，接下來卻因傷勢與體重飆升等問題，讓她錯過上屆2018雅加達—巨港亞運。

2019年12月30日辜翠萍在訓練時突然倒下，送醫檢查才知道是左腳阿基里斯腱斷裂，當時醫生建議她退休，不認為歷經這麼嚴重傷勢後，她還能重新回到比賽場上。

辜翠萍表示，受傷當下「退休」2個字從未浮現過她的腦海，「我想的只是盡快修復、快點回到場上。」她強調，受傷時身旁的教練、隊友沒有人放棄她，「我怎麼可能放棄。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

辜翠萍同門大師姐、同時也是昔日指導教練曾麗如說，小師妹個性好強，在外人面前看似沒有異狀，但晚上總會抱著棉被偷哭，「她承受了外人無法想像的復健之苦，看到她這次拿到銀牌，我們都替她感到高興。」

這次空手道亞錦賽，是辜翠萍傷癒復出後的第3場比賽，她強調，她已經浪費了1次亞運，因此明年的杭州亞運，她一定會做好準備，去爭取參賽資格，而她的目標也很明確：「我要的就是金牌。」（編輯：張芷瑄）1101222