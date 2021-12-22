辜翠萍不敵越南小將 空手道亞錦賽奪銀

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（中央社記者龍柏安台北22日電）2014年仁川亞運空手道金牌女將辜翠萍，今天在亞洲空手道錦標賽女子55公斤量級金牌戰，以2比7不敵越南18歲小將黃氏美心，拿下生涯在亞錦賽的首面銀牌。

2021年亞洲空手道錦標賽今年在哈薩克舉辦，辜翠萍是台灣參賽選手當中，唯一晉級金牌戰的選手，可惜她在壓軸決賽錯失2比1領先契機，反遭對手逆轉，也讓越南小將黃氏美心成功包辦21歲以下組與成人組雙料金牌。

負責臨場指導辜翠萍的教練鄧世瑀表示，剛開賽對手雖先拿到分數，但辜翠萍很快就把領先要了回去，「可惜的是接下來有一波進攻，辜翠萍近身時被對手踢到頭，才被對手逆轉。」

辜翠萍從領先變成落後，打法也更積極主動，又讓對手逮到機會反擊得逞，最後以2比7吞敗。

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事實上，這是辜翠萍自2019年底左腳阿基里斯腱斷裂後，復出參加的第3場國際賽，比賽結束後她說：「當下很激動，不是因為拿了獎牌，而是覺得比賽中我可以做得更好，應該說有更多的不甘心。」

鄧世瑀則認為，辜翠萍歷經阿基里斯腱斷裂的傷勢，如今還能有這樣的表現並不容易，這次比賽她整體的表現可說是可圈可點，「她其實已經做得很好了，但我相信未來她會更好。」（編輯：張芷瑄）1101222