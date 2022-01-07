桃園機場疫情增4例 1保全、歌友會相關3人確診擴大採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園機場群聚案擴大，6日深夜再增4例確診，累計確診人數到達12例。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園機場群聚案擴大，昨天深夜再增4例確診，累計確診人數到達12例。桃園市衛生局今天表示，新確診者為機場保全、金嗓歌友會成員和同住家人，已連夜展開疫調並擴大採檢。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案擴大，原先已有7名清潔人員、1名防疫計程車司機染疫。衛福部醫福會執行長王必勝昨天深夜與桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局長王文彥在桃機召開臨時記者會，宣布再增4人確診，為1名機場保全和3名金嗓歌友會相關人員；桃機群聚案累計確診數已達12例。

桃園市衛生局今天凌晨發布新聞稿表示，確診的桃園機場保全為27歲女性，負責二航廈保全工作，1月4日有喉嚨痛症狀，1月5日晚間至醫院就醫採檢，昨天PCR陽性確診，CT值28.1。

衛生局表示，市府針對先前確診的清潔員足跡、金嗓歌友會進行全體會員採檢，昨天深夜有3例確診，其中2例與確診清潔員（案17239）在歌友會有多日的足跡重疊。

確診者分別是58歲計程車男性司機，1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單；1例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6，另1例則是這名女性的同住家人（姐妹關係），Ct值38.1。

衛生局表示，已經漏夜進行調查，並擴大匡列相關接觸者進行隔離採檢作業，今天將持續在龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園等擴大採檢，並安排金嗓歌友會相關接觸者採檢，呼籲民眾若有足跡重疊，應儘速至採檢站進行PCR採檢。（編輯：楊昭彥）1110107