桃園疫情 王必勝：有必要總檢討機場是否全面採檢

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（中央社記者管瑞平桃園機場7日電）桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天說，在機場工作不同職類人員如防疫車隊司機、清潔員及保全確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），有必要總檢討機場是否全面採檢。

他說，全面性採檢範圍多大？怎麼做？都在思考，有必要總檢討。

桃機群聚案昨天再增4名確診，王必勝接受媒體聯訪表示，與新增個案密切相關高風險接觸者都已匡列隔離採檢，採檢結果希望下午出爐，也持續調查確診者足跡、疫情調查，根據疫調有相關性較高者，會進一步擴大匡列隔離。

他說，新增確診保全工作場域在入境大廳，初步觀察，與先前染疫清潔員較無重疊部分，還在調查是否接觸入境旅客或其他可能感染途徑。

至於群聚案感染源及傳播途徑，王必勝表示，會勘先前8名確診者詳細工作場域、動線，較有風險性可疑源頭是6號行李轉盤旁及P3停車場兩座廁所，散播管道目前看起來是巴士機會多一點，但這很複雜，還是要採檢，配合基因定序比對，每出來一些就能更接近事實一點。（編輯：李明宗）1110107