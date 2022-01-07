桃機群聚燒進歌友會 學童列接觸者國小停課1天

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（中央社記者葉臻、吳睿騏、張茗喧桃園機場7日電）桃園機場群聚案再增4人確診，包括1名桃機女保全及3名金嗓歌友會會員，歌友會確診者有接觸者為國小學童，正進行採檢，這所小學7日預防性停課一天。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒，前進指揮所指揮官王必勝6日晚間和桃園市長鄭文燦、桃園市衛生局長王文彥緊急赴桃機召開記者會宣布此消息。

王必勝表示，桃機新增的確診個案為桃機女保全，個案日前上班時因身體不舒服通報主管，緊急到醫院採檢，6日確診；根據疫調，這名保全本週除了1月2日沒上班，其餘日子都有上班，主要負責1樓入境大廳及3樓出境大廳外圍，個案均自行上下班，沒有搭乘交通車。

王必勝指出，機場公司保全共391人，先前已有67人快篩陰性，但考量備勤室可能有重疊足跡或互動，將緊急召回，對進行全員PCR採檢。

另外，由於染疫桃機清潔人員曾赴金嗓歌友會，桃園也緊急針對所有會員進行採檢，6日晚間驗出3例陽性。

王文彥表示，3例個案中，有1人是計程車司機、2人是歌友會會員，與確診個案在歌友會有多次足跡重疊，由於歌友會7日還有100多人要採檢，建議歌友會附近的居民也出來採檢。

王文彥也指出，歌友會確診個案中，有接觸者為桃園某國小學童，目前正進行採檢，這所國小7日也將預防性停課一天。（編輯：楊昭彥）1110107