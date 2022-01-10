桃機群聚案均有跡可尋 蘇貞昌籲儘速接種第三劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）行政院長蘇貞昌今天表示，桃園機場群聚感染事件發生以來，相關確診案例都在匡列中且屬有軌跡可循，這場戰役仍持續進行中，也請民眾做好個人防疫，儘速接種完整二劑疫苗及第三劑追加劑。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，行政院長蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情以及疫苗施打情形等議題。

蘇貞昌表示，有關長途航班即將實施的空側落地採檢措施，除需使受規範的旅客從登機前就能瞭解相關措施外，也請指揮中心及民航局以科學方法妥適規劃空間及動線，讓旅客能夠透過親身體驗嚴謹的防疫措施，瞭解台灣何以能有如此的防疫成績，同時也要讓返國的旅客感受到回到家園的溫暖。

蘇貞昌並感謝「護理台灣隊」願意直接在第一線現場，提供專業意見一起協助觀察，並輔導機場防疫工作的落實狀況，請交通部民航局適時提供必要協助，共同確保國門安全。

蘇貞昌指出，在第一線執行防疫及清潔工作的保全、清潔人員及防疫車隊司機，都是犧牲時間及親情投身在最高風險的工作場域，春節將至前的旅客入境高峰期更是辛苦，請相關單位從寬提供相關津貼及補助，藉以確保防疫措施落實。

中央流行疫情指揮中心在會中報告，針對桃園機場長程航班入境旅客，擬從明天起在空側進行快速PCR落地採檢，如果採檢陽性者將在空側直接後送，採檢陰性者才能進入陸側進行入關作業，預先阻隔更多確診者。

所謂空側，是指包括機場跑道、滑行道、停機坪、貨運區等及相鄰地區和建築物（或其中一部分），進入該區域是受管制的。陸側則是為航空運輸提供客運、貨運及郵運服務的區域，主要包括航站樓（部分）和進出機場的地面交通系統等。

指揮中心指出，全球疫情持續快速上升，除歐美國家外，其他地區國家病例數快速增加，預期疫情將持續上升；國內發生桃園機場相關疫情，社區疫情傳播風險上升，雖整體疫情在可控程度，但境外移入病例數增加，需嚴守邊境，再提升疫苗覆蓋率，加強通報及採檢措施，落實實聯制與高風險場域管理，並加速醫療整備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據指揮中心的資料，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.25%，第二劑為70.86%，基礎加強劑0.06%，追加劑為1.33%，共已施打約3567萬人次；其中12到17歲已接種第二劑部分，截至8日約為74.9萬人次，年齡層戶籍人口接種率為63.3%。為了讓全民順利接種第三劑，除與地方政府合作重啟施打站，近日也將更新Covid-19中央公費疫苗預約平台系統，在適當時機重啟。

指揮中心表示，桃園機場群聚感染事件，除第一波已匡列採檢部份外，近兩日擴大篩檢8800餘人，確診病例數和確診的接觸足跡都在可掌控中；機場清潔人員、保全人員及防疫車隊的相關防疫作業流程，都已進行調整，目前也有「護理台灣隊」協助確認相關防疫措施是否執行到位。（編輯：郭無患）1110110