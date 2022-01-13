AZ疫苗146萬劑到貨 陳時中坦言可能用不完

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北13日電）今天又有146萬劑AZ疫苗抵台，效期至5月底。指揮中心指揮官陳時中今天坦言，相較莫德納、BNT疫苗，AZ疫苗打氣相對低，確實可能用不完，但疫情多變，總是備著較好。

台灣自購第16批阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗146.15萬劑今天下午運抵台灣，效期至2022年5月31日。

不過，目前國內疫苗接種人口涵蓋率已有一定水準，且已接種2劑AZ疫苗者不建議第3劑再打AZ疫苗，這146萬劑能否用完，引發關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中笑稱，以前AZ疫苗抵台都是頭條新聞，到了現在大家都不是很在意，坦言相較莫德納、BNT疫苗，AZ疫苗打氣相對低，但作為第1、2劑或基礎加強劑還是可用。

即便如此，陳時中仍坦言，這146萬劑可能用不完，但說不定哪天又有新型變種病毒疫情，發現腺病毒疫苗是最有效的，屆時AZ疫苗可能還是能派上用場，因此總是先備著比較好。

國內已全面開放第3劑疫苗接種，且可自選廠牌混打，但台大醫院卻預計在過年後才要展開第3劑混打試驗，令外界好奇試驗目的為何。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，台大醫院很早就在規劃這次多中心臨床試驗，設計有許多混打組別、模式等，希望提供更多第3劑疫苗混打的科學證據，但因各單位都要經過倫理委員會、主管機關同意，時程上可能拉比較久，才會看似比較晚才開始。（編輯：陳政偉）1110113