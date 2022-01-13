AZ疫苗到貨 146.15萬劑效期至5月31日

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台灣自購約146.15萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，13日下午由華航CI-834班機運送來台。指揮中心表示，截至13日，1000萬劑自購AZ疫苗已全數到貨。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）台灣自購第16批約146.15萬劑AZ疫苗今天下午抵台，完成通關作業送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供計畫所列對象接種，指揮中心表示，本批疫苗效期至5月31日。

台灣自購約146.15萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，下午由華航CI-834班機運送，班機從泰國曼谷起飛後，在下午3時12分運抵桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於A6機坪，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午的記者會中表示，疫苗進行後續檢驗封緘作業後，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。這次提供的疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，需存放於2-8℃的環境，這批效期至2022年5月31日。

陳時中指出，指揮中心2020年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至今天1000萬劑已全數到貨。（編輯：張銘坤）1110113

台灣自購AZ疫苗13日下午再有約146.15萬劑抵台，於機邊完成通關作業後送往指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供計畫所列對象接種。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月13日

台灣自購AZ疫苗13日再到貨146.15萬劑，中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，需存放於攝氏2至8度的環境，效期至5月31日。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月13日