陳時中：若疫情太嚴重 擬設專責防疫旅館收輕症

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近日境外移入確診案例大增，指揮中心指揮官陳時中13日表示，未來若疫情非常嚴重，會考慮設置加強版防疫旅館或集中檢疫所，專收輕症患者。圖為高雄某防疫旅館。（高雄市政府提供）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北13日電）COVID-19本土、境外移入確診個案大增，指揮中心指揮官陳時中今天坦言，未來若疫情非常嚴重，會考慮設置加強版防疫旅館或集中檢疫所，專責收住輕症患者。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，境外移入病例大增，國內本土疫情也持續延燒，確診個案大多感染Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，觀察各國及本土疫情，Omicron確實傳播能力高很多，短時間內就成為全球主要流行病毒株，昨天全球病例新增超過300萬例。

陳時中說，為防醫療超載，未來疫情若真的非常嚴重，會考慮設置加強版防疫旅館或集中檢疫所，幫忙專責收治輕症患者，避免和其他人混住，以免像之前一樣因為旅館通風等問題造成旅館內群聚疫情。

有媒體詢問，因應疫情，是否加嚴春節檢疫專案的居家檢疫防疫規定。

陳時中指出，染疫風險無所不在，若真要降低風險，台灣大可鎖國，但可能會對台灣人民生活帶來更大的影響，因此在可承受範圍維持一定平衡，才能保有防疫韌性，台灣這2年也對世界證明台灣防疫韌性好。

他說，如果真的要加強檢疫天數，也要考慮檢疫量能是否足夠，但他認為只要居家檢疫期間把防疫做好，才能真正守住防線。

陳時中強調，Omciron變異株無法靠單一方法就完全阻隔，只能以各種方式降低風險，包括勤洗手、戴口罩、打疫苗等，並落實聯制。

據統計，昨天全台接種25萬848劑COVID-19疫苗，第1劑涵蓋率80.48％、第2劑71.55％、第3劑3.46％、加強劑0.19％。（編輯：陳清芳）1110113