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春節返鄉潮 陳其邁：防疫旅館5500間房市民優先

2022/1/13 13:57
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（中央社記者洪學廣高雄13日電）因應農曆春節返鄉人潮，高雄市長陳其邁今天表示，機場部分已採取AB兩隊交叉檢查落實邊境檢疫，全市防疫旅館80家、5500間房，且還會再增加，都會優先提供給市民返鄉居住隔離。

農曆春節將近，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情隨時變化，春節返鄉人潮可能湧入高雄，市長陳其邁今天上午參訪新興公共托嬰中心，會前接受媒體聯訪表示，機場部分會以AB兩隊交叉檢查落實邊境防疫，高雄防疫旅館數量已達80間、5500間房，都會優先給返鄉高雄市民居住。

機場防疫部分，陳其邁表示，小港機場和桃園機場入境班機狀況不同，多屬於中、港、澳旅客；在防疫部分也已連3次不斷以AB兩隊交叉檢查，落實邊境檢疫措施。

針對高市防疫旅館量能，他則說，現階段若居家檢疫沒辦法做到1宅1戶、1戶1人，還是容易傳染給家人，因此市府要求入境者要住在防疫旅館或集中檢疫所，措施相對嚴格；目前防疫旅館數量已經增加到80間、房間5500個，市府預計再增加3間、共約200房的「居家隔離專責防疫旅館」，且會優先給返鄉高雄市民居住。

至於防治社區傳播，陳其邁也指出，市府從上週起就在各餐廳、商圈，還有人潮聚集處要求落實實名制、戴口罩等措施；因應接下來春節期間尾牙宴客，市府也加強要求包括不能逐桌敬酒，除用餐外須戴口罩、自助餐一次性手套等，整體措施還是會觀察北部地區疫情情況隨時調整。

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陳其邁提到，日前去醫院發現許多過年前趕開刀病患，在跟專家會議討論後決議加嚴醫院管治，除陪病者須落實相關規定，也奉勸大家非必要勿到醫院走動或探病，造成醫院感染風險；目前高市醫院防疫措施已經連升兩級，專責病房數跟集中檢疫所數量也都充足，市民可以放心。

另外，對於媒體提問台灣燈會在高雄是否受到疫情影響，陳其邁則回應，視整體疫情發展檢討。（編輯：陳仁華）1110113

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