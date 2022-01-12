第3劑莫德納疫苗最熱門 預約平台上線後媒合快

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、陳婕翎、張茗喧台北12日電）疫情指揮中心統計，昨天疫苗接種逾7成為追加第3劑，以莫德納疫苗最熱門，指揮官陳時中說，單日接種量可上看50萬人次，待1922預約平台上線，媒合速度可更快。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種20萬5474人次，其中有14萬8986人次為追加第3劑，追加劑以莫德納（Moderna）疫苗最熱門，有11萬5571人次接種。

指揮中心統計，截至目前COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.43%、第2劑71.36%、基礎加強劑接種率0.14%、追加劑接種率2.59%。

陳時中今天在疫情記者會上表示，昨天疫苗接種較多，但莫德納疫苗較多、BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗較少，推估可能與近期國高中生準備考試、尚未接種第2劑有關。目前國高中學生第2劑疫苗已接種約75萬人次，尚有20幾萬人次安排施打。

媒體提問追加第3劑疫苗單日最大量能為何，陳時中說，單日量能可達30至50萬人次沒問題，等到1922預約平台上線，媒合速度更快。

指揮中心日前宣布，1922預約平台預計於15日重啟上線，以預約第3劑疫苗為主。

因追加第3劑疫苗，莫德納疫苗只須一半劑量，媒體提問有診所醫師認為，每瓶莫德納疫苗規定只能取抽20次，但仍有剩餘，有浪費之嫌。

陳時中說，疫苗抽取上限20次是依仿單規定，若超過次數，疫苗瓶蓋會老化，恐有洩漏或感染控制問題，指揮中心也希望疫苗能有最大利用，但若無特殊狀況，仍依照仿單使用。

媒體也詢問，有民眾抱怨在新北市三重區接種第1、2劑COVID-19疫苗，新台幣200元衛教品卻發完了。陳時中說，衛教品措施實施到1月底，並未限量，但因接種單位有時可能來不及準備，可事後再聯繫。

媒體另詢問「數位新冠病毒健康證明」何時在國內使用，陳時中說，目前約20萬人次申請，但目前要先把其他防疫事宜完成，尚未開放在國內使用。

媒體也詢問，高端疫苗12至18歲族群接種的試驗結果，以及未滿12歲幼童接種疫苗的利弊之處。

指揮中心發言人莊人祥說，高端疫苗12至18歲族群的臨床試驗資料，才剛發文到衛生福利部食品藥物管理署，待後續審查。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，不同年齡層使用疫苗與藥物都可能有不同反應，如年輕男性接種mRNA疫苗可能發生心肌炎，幼兒也是，且不同廠牌疫苗也無法直接推論結果，都需要更多臨床試驗與實證資料才能證實安全性。

陳時中也說，目前COVID-19疫苗都是緊急使用授權（EUA），根據基本科學證據跟專家判斷，未經過長期觀察跟實驗。

至於5至11歲孩童是否接種，必須考慮是否利大於弊，而台灣現在社區情況還算安全，孩童接種是否真的利大於弊，或者未知風險較大，指揮中心會請專家持續評估。（編輯：陳政偉）1110112