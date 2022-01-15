印尼漁工入境澎湖採檢陽性 29接觸者1人也陽性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一名33歲印尼籍漁工自台入境澎湖，PCR採檢陽性，14日晚間匡列29名接觸者中，再傳一名28歲印尼籍漁工也是陽性，目前一併收治三總澎湖分院負壓病房。中央社 111年1月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣15日電）一名33歲印尼籍漁工自台入境澎湖，PCR採檢陽性，昨晚匡列29名接觸者中，再傳一名28歲印尼籍漁工也是陽性，目前一併收治三總澎湖分院負壓病房，其餘皆為陰性。

澎湖縣政府表示，這名同住宿舍的28歲印尼籍漁工CT值為35，病毒量比33歲印尼籍漁工案例（CT32）更低，兩人的傳染風險低，但為求慎重，將28歲案例收治三總澎湖分院負壓病房，同時就印尼漁工同宿舍與同機前後排旅客列為接觸者，至醫院採檢後集中隔離。

縣府表示，依規定，如果案例連續呈陰性反應，以及接觸者均為陰性，可解除隔離，請民眾適度提高警覺，不必恐慌。

縣府指出，這名33歲印尼籍漁工是去年12月22日從桃園入境，1月13日檢疫期滿，當天搭乘下午5時20分華信AE787台中前往澎湖班機，14日應雇主要求至部立澎湖醫院PCR採檢陽性，目前收治於三總澎湖分院負壓病房。（編輯：管中維）1110115