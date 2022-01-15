聯邦銀3行員定序為Omicron 與桃機群聚同序列

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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北15日電）桃機疫情衍生中壢聯邦銀行發生群聚感染，中央流行疫情指揮中心今天表示，3名行員病毒基因定序結果出爐皆為Omicron變異株，與桃機疫情同序列，確認為同傳播鏈。

桃機清潔員、保全、推車員群聚疫情不斷擴大，推車員染疫妻子在可傳播期間赴聯邦銀行洽公，引起被指揮中心指揮官陳時中視為疫情「重中之重」的聯邦銀行群聚，因銀行尾牙在西堤餐廳舉行，造成餐廳群聚，今天新增的6名本土病例皆與餐廳群聚有關，截至目前已累計28人確診。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午疫情記者會中表示，銀行群聚3名染疫行員（案17630、案17672、案17673）基因定序出爐，確定感染Omicron，經分析與機場最早發病清潔員（案17307）等員工序列相同。

羅一鈞說明，聯邦銀行群聚定序結果與疫調脈絡吻合，桃園機場疫情後續透過染疫手推車員傳染妻子，妻子赴銀行與行員接觸，遭傳染的行員因在西堤餐廳內用，再將疫情帶入餐廳，一連串群聚都是同一序列，代表傳染鏈持續發展，衛生單位正在努力圍堵疫情。

針對桃機案衍生銀行、餐廳及校園疫情是否算社區傳播，陳時中也坦言，這無庸置疑已經是社區傳染，所幸主要只有一個傳播來源。近期出現的台北市防疫計程車司機及北市聯醫中興醫院Omicron疫情，序列不同則都是單獨事件。

國內有專家認為，西堤餐廳環境可能受污染，尤其廁所可能殘留病毒，是否會進行餐廳環境採檢，陳時中表示，由於桃園衛生局第一時間對餐廳進行消毒，所以未安排環境採檢，病毒無所不在，不論是空氣、人與人接觸，甚至是廁所環境、餐廳門把都有風險。（編輯：方沛清）1110115