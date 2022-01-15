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疫情97/300

桃園公布17處確診者足跡 曾赴大江購物中心、台新銀行、光南大批發

2022/1/15 15:29（1/15 21:23 更新）
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桃園市政府15日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府15日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，包括大江國際購物中心、國防部龍岡福利站、百年神仙蛋糕新生總店，剪吧Hair Cut、有夠蝦釣蝦場、台新銀行八德分行，以及搭乘5098桃園客運等。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例。桃園市政府下午公布最新疫調足跡，包括金嗓歌友會染疫案、聯邦銀行健行分行群聚案、西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）染疫案等個案。

個案曾在1月6日至12日去過西堤牛排中壢中山店、大江國際購物中心、國防部龍岡福利站、百年神仙蛋糕新生總店、屈臣氏健行門市、光南大批發中壢中山門市。

足跡也包括三商巧福中壢三門市、剪吧Hair Cut、有夠蝦釣蝦場、台新銀行八德分行，以及搭乘5098桃園客運埔頂站往返健行科大站、大溪總站往埔頂站等處；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：方沛清）1110115

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