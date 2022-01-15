西堤案確診者到過宜蘭 足跡有諾貝爾奶凍、五結紅麵線等4處

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案17882曾於8、9日到訪宜蘭羅東、五結多處。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月15日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）中央流行疫情指揮中心今天公布6例本土確診案，都與桃園中壢中山店西堤餐廳染疫案有關。其中1例於8日、9日到過宜蘭的餐廳、伴手禮店和觀光工廠，相關單位已完成消毒。

中央流行疫情指揮中心宣布新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，都與桃園市西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）染疫案有關，其中包含個案17882。

宜蘭縣衛生局發布新聞稿表示，案17882曾於8日到宜蘭探親，並於當天晚上6時至7時30分，前往羅東鎮興東路的歐林鐵板燒羅東分店；9日上午去過五結鄉五結中路1段的五結紅麵線小吃店，當天下午去過羅東鎮公正路的諾貝爾奶凍羅東店、羅東鎮倉前路的羅東鎮農會養生文化觀光工廠。

衛生局表示，已將個案的4名親戚匡列為居家隔離對象，初步採檢的報告為陰性，相關單位已完成消毒工作。提醒民眾，如曾於相關時段，出入這些場所，務必自我監測健康。（編輯：張銘坤）1110115