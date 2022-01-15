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疫情90/300

陳時中：桃機內部監測到1/22無陽性就安全

2022/1/15 18:37（1/15 18:53 更新）
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桃園機場一般員工14日再度採檢，已檢驗6199人，均為陰性。（中央社檔案照片）
桃園機場一般員工14日再度採檢，已檢驗6199人，均為陰性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北15日電）桃園機場一般員工昨天再度採檢，已檢驗6199人，均為陰性，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，桃機內部將持續監測到1月22日，若期間都沒有陽性個案，就算是恢復安全性。

桃園機場衍生的相關COVID-19疫情持續擴大，擴及歌友會、居服員、銀行與餐廳。截至今天下午已有72人確診，除1名防疫計程車司機病毒序列不同，其餘71人暫列群聚。若僅視桃園機場內部員工疫情狀況，今天並無新增桃園機場工作人員確診。

為確保桃園機場安全性，桃園機場前進指揮所1月13日再次針對桃機高風險單位進行採檢，包含防疫車隊、手推車人員、清潔員及保全，PCR檢驗共計1938人，均為陰性；1月14日起進一步針對桃機一般員工進行採檢，應採檢6347人、已採檢6199人，均為陰性，待採檢148人。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，桃園機場經過多次PCR檢驗及循環式快篩，至今機場內部沒有新增案例，研判機場內部相對安全，1月20日及21日也會再次針對近8000名人員工進行PCR檢驗，希望可以將機場疫情控制住。

陳時中說，桃園機場內部員工群聚案將監測到1月22日，若期間都沒有再出現新增的陽性個案，桃園機場就算恢復安全性，會持續配合護理台灣隊查核結果，落實感染管制方面的加強和改善。

據指揮中心統計，1月14日入境長程航班落地採檢結果，共計採檢9航班，實際採檢人數為694人，陽性人數為47人（含1例舊案），陽性率為6.77%。

1月15日入境長程航班採檢結果，截至今天上午採檢4航班，實際採檢人數為196人，其中陽性8人，已立刻後送醫院隔離，陽性率4.08%。陳時中表示，機場透過落地採檢，應該可以大幅提高境內安全度。

近日網路瘋傳海外染疫返台不隔離「漏洞」，陳時中提醒，民眾應配合整體相關措施，如民眾明知染疫，卻不遵守指示，致傳染他人，可處3年以下徒刑、拘役或處新台幣50萬元以下罰金，指揮中心對於明知染疫，還故意讓人染疫，絕對嚴懲。（編輯：陳政偉）1110115

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