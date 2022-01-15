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Omicron變異株疫情 在紐約和主要城市開始減緩

2022/1/15 05:28
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國本週官方數據顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron引發的一波新疫情在紐約和其他大城市開始減緩，儘管落後指標的染疫住院人數仍創新高紀錄。

法新社報導，去年11月底首先在南非現蹤的Omicron確診病例快速攀升後，同樣地快速下降，類似情形也在英國和南非見到。

在紐約市，7天平均單日新增病例數已自1月2日的單日新增4萬例的紀錄高峰下滑。

根據今天官方的追蹤數據，1月10日單日新增病例約2萬8500例，仍高於之前任何1種變異株所帶起的疫情。

類似的趨緩情形也在紐約州、新澤西、美國第3大城市芝加哥和華盛頓見到。

不過美國平均染疫病例數仍在攀升，每天新增75萬多例，其他多數州染疫仍持續增加。

美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）公布，COVID-19病患占床人數超過15萬7000人，達歷史高峰。（譯者：徐睿承）1110115

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