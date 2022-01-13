美疾管局預測 未來4週境內逾6萬2000人染疫死亡

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布的整體預測指出，未來4週因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而死亡的人數可能超過6萬2000人。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，COVID-19在美迄今已奪走84萬2322人生命。

美國疾管中心的預測恐意味著平均每天會有2624人染疫病歿，多於約翰霍普金斯大學計算的目前平均每天1715人。

美國衛生及公共服務部（HHS）資料顯示，美國目前有14萬5982人染疫住院。

疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天說，美國感染COVID-19住院人數較前1週增加約33%，病故人數增加約40%。

瓦倫斯基在媒體訪問中表示，由於Omicron變異株傳播迅速，預料美國染疫人數會在未來數週達到高峰。

她告訴記者：「這種增幅很大程度上與Omicron變異株有關，Omicron目前約占美國COVID-19確診病例9成左右。」

Omicron已超越Delta，成為主要在美傳播疫情的變異株，儘管專家稱Omicron致命性可能不如之前的變異株，住院人數仍自去年12月起持續攀升。

瓦倫斯基說，近期COVID-19致死人數增加，可能是感染Delta的延遲效應。在Omicron於去年12月開始在美國擴散之前，Delta一度是美國疫情的主流變異株。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110113