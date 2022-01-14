桃園增3學生染疫 1人就讀東興國中全校停課至27日

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桃園市政府教育局14日晚間證實，桃園市又有3名學生確診，都與西堤餐廳染疫案有關。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市政府教育局今天晚間證實，桃園市又有3名學生確診，其中2人為中壢高商學生，另1人為東興國中學生，都與西堤餐廳染疫案有關；東興國中明天起停課至27日。

桃園市政府今天晚間證實，西堤餐廳COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫案再度檢驗出相關陽性個案，疫調與匡列已在進行，細節由疫情指揮中心統一公布。

桃園市政府教育局證實，東興國中有1名學生確診，全校明天起停課至27日；中壢高商又有2名學生確診，都是因今天個案而隔離中的學生。

桃園市長鄭文燦今天下午在疫情說明記者會表示，今天上午新增的1名確診個案（案17774），是西堤餐廳工讀生、就讀中壢高商，5名家人和同班師生40人送到集中檢疫所，家人中有2人就讀東興國中和信義國小，這兩校今天預防性停課，中壢高商約有2000名師生，今天下午成立採檢站，以專案方式全體採檢。（編輯：唐聲揚）1110114