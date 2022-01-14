中壢西堤染疫案擴大 工讀生2同學1家人確診

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疫情指揮中心14日證實，桃園相關COVID-19群聚再增1名國中生與2名高職生確診，為西堤餐廳工讀生的同住家人與同班同學。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）

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（中央社記者江慧珺台北14日電）疫情指揮中心今晚證實，桃園相關COVID-19群聚再增1名國中生與2名高職生確診，為西堤餐廳工讀生（案17774）的同住家人與同班同學，衛生單位正漏夜安排相關採檢作業。

從桃園機場衍生的相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，擴及歌友會、居服員、銀行與餐廳。截至今天下午已有66人確診，除1名防疫計程車司機病毒序列不同，其餘65人暫列群聚。

桃園相關群聚案中，被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視為疫情「重中之重」的聯邦銀行健行分行，因染疫行員曾到西堤餐廳中壢中山店聚餐吃尾牙，餐廳已有3員工、2顧客確診。

桃園市長鄭文燦今天主持疫情說明記者會時表示，其中1名員工（案17774）是就讀中壢高商的西堤餐廳工讀生，家人中有2人就讀東興國中和信義國小，這2校今天預防性停課，中壢高商師生則以專案方式全體採檢。

今天晚間又傳出3例確診個案，對此中央流行疫情指揮中心發布文字訊息證實，新檢出3例陽性個案，Ct值介於18至30間，均為女性，年齡皆為10多歲。

指揮中心說明，3人皆為案17774相關接觸者，其中2人為同班同學，另1人為同住家人，就讀國中。

指揮中心說明，桃園市衛生局已安排高職全校師生大約2000人擴大採檢；另將安排該國中師生採檢，對象範圍及時間刻正漏夜聯繫安排。

加上今晚指揮中心公布的3例確診個案，這波桃園機場相關疫情確診者累計達到69人。指揮中心表示，相關疫調、接觸者匡列及防治工作正進行中，詳細情形將於明天記者會統一說明。（編輯：唐聲揚）1110114