新竹縣某科大師生西堤用餐確診 篩檢站進駐校園

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，新竹縣某科技大學2名師生日前曾至桃園中壢西堤餐廳用餐，經採檢後16日確診，縣府環保局獲報隨即派員至校園加強清消。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月16日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）中央流行疫情指揮中心今天公布的國內新增確定病例，其中2人為新竹縣某科技大學師生，1月9日曾至桃園中壢西堤餐廳用餐。縣府派機動篩檢隊下午進駐校園，擴大PCR篩檢。

新竹縣政府衛生局今天發新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例案17932與案17933，為新竹縣某科技大學學生（女性，20多歲）與社團老師（女性，30多歲）。

為謹慎起見，新竹縣衛生局緊急委託湖口仁慈醫院於今天下午4時至7時派機動篩檢隊進駐校園，擴大PCR篩檢，預計首波將篩檢200至300人，後續將視疫調和實際狀況滾動式調整擴大篩檢範圍。

新竹縣衛生局表示，2名確診者曾在1月9日一起到桃園市中壢區西堤餐廳用餐，案17932學生11日喉嚨痛、畏寒，13日發燒、15日採檢，今天確診；案17933社團老師則無症狀，今天發燒，採檢確診，兩人已安排至集中檢疫所隔離治療。

新竹縣衛生局表示，案17932學生平時在學校對外開放的游泳池打工，擔任行政櫃台人員；案17933為社團活動老師，今天上午疫調人員已前往學校環境風險調查與疫調。

衛生局指出，針對案17932初步匡列案學生宿舍同住者、宿舍同樓層、同班同學、老師等人；案17933社團老師部分則匡列同辦公室、同棟宿舍、同活動社團老師等人，居家隔離、自主健康管理等人數待確認中。

衛生局表示，目前該科技大學停課2天，學校游泳池、保齡球館、校內超商停業2天，即日起學校大小型活動皆暫停，配合防疫措施。新竹縣環保局也正針對校內道路、外圍等各處活動場地消毒。（編輯：李錫璋）1110116