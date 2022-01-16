桃園女子確診返鄉探親 苗縣匡列採檢50人全陰性

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣16日電）苗栗縣政府衛生局接獲1例境外移入個案疫調通報，個案為設籍苗栗縣24歲女性，平時居住桃園市，她在1月8日至1月10日回苗栗訪親及聚會，縣府匡列50人進行採檢，結果全陰性。

苗栗縣衛生局今天發布新聞稿指出，接獲1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入確診疫調通報，案17844因咳嗽、流鼻水、腹瀉及頭痛等症狀，1月13晚間至桃園某醫院就醫採檢，1採陽性、CT值達40，1月14日2採陰性，1月15日3採陰性，對社區威脅性相對低。

苗栗縣政府表示，案17844於1月8至1月10日返鄉訪親及聚會，足跡包括8日晚間8時34分至公館鄉大同路日式威廉髮藝、9日上午8時43分到苗栗市英才路天璽星光大道音樂館、10日下午5時38分到苗栗市國華路久久牛排館。

苗栗縣衛生局指出，經疫調並匡列相關接觸者進行採檢，包括同住家人、朋友、KTV、髮廊及牛排館總計50人，經核酸檢測（PCR）全為陰性。

苗栗縣長徐耀昌於新聞稿中呼籲民眾踴躍接種疫苗，疫苗施打可於中央1922平台預約外，苗栗縣18鄉鎮市衛生所、13家醫院及40家診所也可供預約施打。（編輯：戴光育）1110116