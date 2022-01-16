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新竹巨城購物中心有確診者足跡 17日停業消毒

2022/1/16 19:53（1/16 21:21 更新）
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新竹巨城購物中心16日晚間緊急發出通知，接獲衛生局通報有確診者足跡後，晚間7時提前閉店進行全館清潔消毒，並對所有路徑的專櫃人員及工作同仁實施PCR檢測，也宣布17日將暫停營業1天，持續進行清消。中央社記者魯鋼駿攝 111年1月16日
新竹巨城購物中心16日晚間緊急發出通知，接獲衛生局通報有確診者足跡後，晚間7時提前閉店進行全館清潔消毒，並對所有路徑的專櫃人員及工作同仁實施PCR檢測，也宣布17日將暫停營業1天，持續進行清消。中央社記者魯鋼駿攝 111年1月16日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹縣今天新增2名確診個案，其中案17932曾於1月11日晚間到新竹市巨城購物中心藏壽司用餐，購物中心緊急於今天晚間7時起停業，明天進行全館消毒。

中央流行疫情指揮中心今天公布的國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確定病例，其中案17932與案17933為新竹縣某科技大學學生（女性，20多歲）與社團老師（女性，30多歲），1月9日曾至桃園中壢西堤餐廳用餐。

新竹市政府晚間發布新聞稿表示，稍早收到新竹縣政府通報，經疫調顯示，案17932曾於1月11日晚間到新竹巨城購物中心藏壽司用餐。

新竹市政府表示，獲報後立即啟動應變措施，已與購物中心共同啟動同時段員工與用餐顧客之名單調查，以進行後續匡列與採檢。

巨城購物中心晚間緊急發出通知，今天傍晚接到新竹市衛生局通報有確診者足跡後，晚間7時提前閉店進行全館清潔消毒工作，以及對所有路徑的專櫃人員及工作同仁實施PCR檢測。

巨城購物中心表示，17日將暫停營業一天持續進行清消，日後亦將持續嚴格執行各項防疫措施，確保全體工作同仁以及消費者健康安全。（編輯：李錫璋）1110116

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