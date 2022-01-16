新竹縣公布2確診者足跡 家樂福、小兒科診所入列

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）新竹縣今天新增2名確診個案，竹縣衛生局的足跡疫調結果晚間出爐，包括新竹縣竹北市餐飲、運動場域及新豐鄉，環保人員已陸續派員清消中。

中央流行疫情指揮中心今天公布的國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確定病例，其中案17932和17933為新竹縣某科技大學師生，1月9日曾至桃園中壢西堤餐廳用餐。

新竹縣政府晚間發新聞稿表示，除對校園各處緊急消毒並由醫護進駐校園設置篩檢站篩檢外，也針對兩人足跡疫調，詳細疫調內容晚間出爐。

竹縣衛生局指出，目前學校初步配合停課2天，學校的游泳池、保齡球館、便利商店停業2天，即日起學校各大小型活動暫停，配合各項防疫措施。

衛生局指出，除今晚緊急篩檢站持續運作外，明天在明新科技大學宗山樓的篩檢站上午9時至12時持續運作，呼籲若有相關公共場所足跡或覺得有採檢必要的民眾，可前往明新科大採檢站進行採檢。（編輯：李錫璋）1110116