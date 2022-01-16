天母家樂福及士林科教館出現確診者足跡 停業清消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國立台灣科學教育館16日表示，因有確診者來過，17日清消、20日恢復營業；天母家樂福（圖）也公告有確診者足跡，停業清消中，18日恢復營業。（圖取自家樂福天母店臉書網頁facebook.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）國立台灣科學教育館今晚官網表示，接獲北市衛生局通知有確診者來過，明天清消、20日恢復營業；天母家樂福也公告有足跡，停業清消中，18日恢復營業。

位於台北市士林區士商路的國立台灣科學教育館，在官網上公告，接獲台北市政府衛生局通知，有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者13日參觀7樓。明日將進行全面清消，7樓特展暫停開放3天，預計20日恢復營運。

科教館說明，完全配合疫情指揮中心和北市衛生局指示，科教館部分員工、特展工作人員及同時段參訪民眾等則依接獲匡列通知、配合篩檢。

對於有網友在網路提及位於天母德行西路上的「家樂福」貼出公告有確診者足跡，全面消毒中，18日上午8時恢復營業。家樂福接受中央社記者採訪證實，接獲衛生單位通知有確診者足跡，今晚天母店提前閉店消毒，關閉清消後，17日天母家樂福將停止營業一天，18日恢復正常營業。（編輯：孫承武）1110116