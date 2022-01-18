桃園累計14生確診 鄭文燦：國高中期末考結束直接放寒假

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市長鄭文燦表示，今天有2例確診個案，是信義國小及華盛頓幼兒園學生，隔離期間確診，會安排專案採檢，這2校今天起停課14天；另，國高中期末考後就可以直接放寒假。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及金嗓歌友會、居服員、聯邦銀行、西堤餐廳、多所校園、仁寶電子等。聯邦銀行健行分行群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤牛排中壢中山店用餐引起群聚。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，桃園市居家隔離人數已經到達1013人，送集中檢疫所已達1556人；聯邦銀行健行分行昨天進行環境採檢，共24處、目前皆為陰性，聯邦銀行部分已全數追蹤完畢。

鄭文燦表示，今天有2例居家隔離的二採確診個案，是信義國小及華盛頓幼兒園學生，會安排專案採檢，這2校今天起停課14天至1月31日。

鄭文燦說，截至目前確診學生共有14人，國小已經提早放寒假，在1月20日之前國中和高中正在進行期末考，考完就可以直接放寒假，不用等到20日下午下課。

鄭文燦表示，學校部分，昨天針對案17976衍生的內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校，已設置臨時採檢站，進行師生、附近民眾採檢，採檢約2217人，3校皆停課至1月30日；東興國中和中壢高商已全數完成採檢。

此外，中壢國中、中壢家商、武陵高中、中興國中、中原大學、啟英高中、治平高中等7校，今天恢復上課；龍潭國小、市立龍潭幼兒園因有學生的同住家人確診，今天預防性停課一天。

鄭文燦表示，目前正在進行第19期的疫苗接種，主要是BNT和莫德納，桃園市的政策是單日莫德納、雙日BNT，目前莫德納的預約率破9成，但BNT不到3成，為了讓醫療能量充分發揮，BNT的接種站除了第3劑，也可以施打第1劑、第2劑。（編輯：方沛清）1110118