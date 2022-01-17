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桃園疫情擴大 中壢區1國小1幼兒園停課14天

2022/1/17 23:37（1/18 14:14 更新）
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桃園市政府教育局17日晚間表示，中壢區信義國小及華盛頓幼兒園，18日起停課14天。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）
桃園市政府教育局17日晚間表示，中壢區信義國小及華盛頓幼兒園，18日起停課14天。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）
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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市政府教育局今晚表示，中壢區信義國小及華盛頓幼兒園，明天起停課14天。衛生局晚間表示，相關疫情還在疫調中，詳細情況由中央流行疫情指揮中心公布。

隨著桃園社區感染持續擴大，受到疫情影響，教育局深夜在市府網站公告，中壢區信義國小及華盛頓幼兒園明天起停課14天至31日。雖然桃園市公私立國小、附幼已經提前放寒假，但仍有課後照顧、私立幼兒園正常上課，因此仍需公告。

除了上述2校，目前桃園市停課14天的還有華勛國小及附幼、普仁國小及附幼、翰林安親班、興仁國小及附幼、中壢高商（含進修部） 、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校，累計共12所學校、幼兒園及安親班。

教育局稍早也宣布，龍潭國小及附幼，以及市立龍潭幼兒園2校，明天則是預防性停課一天。

桃園市長鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，市府目前採取的方案是，學校有1人確診，就全校採檢並停課14天，若是學生家人確診，市府會進行家人的採檢，並預防性停課一天，同學採檢陰性學校就可以復課，市府會在每1次預防性停課時，用最快的速度讓採檢結果出爐。（編輯：林治平）1110117

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