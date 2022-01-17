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直播／本土增17例、境外移入49例 桃機案累計確診破百
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疫情26/300

桃機群聚案累計15名未成年染疫 三分之一無症狀

2022/1/17 19:45（1/17 21:04 更新）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北17日電）桃園機場群聚COVID-19疫情引爆社區感染，中央流行疫情指揮中心統計，至今造成15名18歲以下未成年者確診，其中1/3無症狀，最小個案未滿1歲，有症狀者則多數像感冒，目前並不強烈傾向開放18歲以下兒少接種疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，接連的群聚事件是從桃園機場清潔員染疫開始，未滿18歲確診個案共有15人，其中年齡最小的個案為案17469，是桃機清潔員未滿1歲家庭接觸者。

據國內15名未成年個案年齡分布，3歲以下幼童有6人，4至11歲兒童共5人，12歲以上個案則有4人；以症狀分析，5人無症狀，占所有未成年確診者1/3，有症狀者可能出現發燒、流鼻水、嘔吐、咳嗽、腹瀉、喉嚨痛、頭痛，其中6人發燒，一人可能同時出現多種症狀。

羅一鈞說，確診Omicron變異株的兒童沒有很明確特別症狀，多數症狀與感冒相似，光從症狀難以區分，而且Omicron較不常見嗅味覺異常，兒童也不會自述嗅味覺異常。

針對5至11歲接種COVID-19疫苗規劃，指揮中心指揮官陳時中說，仍在討論階段，「現在傾向沒這麼強烈」；羅一鈞提醒，兒童並非有症狀就是感染COVID-19，若家中孩子與確診者足跡重疊，建議家長可帶至社區篩檢站，確認是否染疫。

桃機衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，自1月3日延燒至今，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。截至目前與桃機相關個案累計95例確診者，除1名桃機防疫計程車司機病毒序列不同，其餘94名暫列群聚。（編輯：陳清芳）1110117

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