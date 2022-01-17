學測防疫提前消毒設隔離試場 雙北桃園竹市增備援試場

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（中央社記者許秩維台北17日電）大學學測將於21日至23日舉行，教育部次長劉孟奇今天表示，已拉高學測防疫規格，並增設隔離試場，同時針對台北市、新北市、桃園市、新竹市安排新的試場學校備援。

劉孟奇下午出席中央流行疫情指揮中心記者會，會中說明111學年度學科能力測驗防疫措施。

劉孟奇指出，去年指考在3級疫情警戒下舉行，今年學測再拉高防疫規格；去年指考試務和監試人員僅施打1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今年學測試務和監試人員都已完整施打2劑疫苗，多數考生也施打至少1劑疫苗，並要求考生服務隊施打2劑疫苗，且試務人員和考生服務隊都會配置面罩。

劉孟奇提到，教育部已與環保署達成共識，地方環保單位從學測前1天到結束當天，會針對分區試場消毒並擴大範圍，包含校門、圍牆、人行道進行大規模清消；目前已有4個分區學校增設隔離試場，提供居隔、居檢和自主健康管理考生應試，如有需要也會再持續增設。

因應某些縣市疫情升溫，劉孟奇表示，目前已接洽新的試場學校備援，以備不時之需，包括台北市、新北市各新增2所備援學校，桃園市新增4所備援學校，新竹市也安排新增1所備援學校。

劉孟奇指出，學測也延續去年指考防疫措施，包括全面配戴口罩、管制考場動線且採單一入口進場，入場須出示身分識別證件與量體溫、如有發燒或呼吸道症狀則移至防疫試場應試，不開放親友陪考（僅身心障礙、重大傷病、突發傷病考生可申請陪考服務）。

另外，學測考生中午用餐使用隔板，節間休息以原試場為原則，試場保持通風，並加強考分區清消；也會與地方衛生單位勾稽居隔、居檢、自主健康管理的考生名單，安排4人1間的隔離試場應試，如有症狀會再加上落地隔板。（編輯：管中維）1110117