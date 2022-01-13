學測採最高規格防疫 教育部重申如期舉行

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教育部長潘文忠13日重申，已採取最高規格防疫措施，學測按原計畫在本月21日至23日舉行。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中雲林13日電）近來台灣COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）本土病例增多，學科能力測驗即將於本月21日到23日登場，11萬餘人報名。教育部長潘文忠今天重申，已採取最高規格防疫措施，學測仍依計畫進行。

111年全國大專校院校長會議今天在雲林舉行，潘文忠會後接受媒體聯訪，被問及疫情是否會影響學測，他重申按原計畫在本月21日到23日考試。

潘文忠表示，今年學測在籌備階段，大考中心就採取最高規格防疫措施，包括讓每間試場人數從42人降到36人，要求考生全程戴口罩，規劃進出和中午用餐動線等，各項試務都有妥善安排。

潘文忠也提到，考試期間被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況的考生，會安排到隔離試場應試；確診考生則不能應考，但各招生管道都已安排配套措施。潘文忠提醒考前一、二週是關鍵時期，考生務必維持正常作息，做好防疫措施，避免出入人群聚集場所。

大學招聯會已於本月12日公布3大入學管道的補救措施，基本延續去年作法，採外加名額、增加書面審查、調整占分比的方式因應。

舉例來說，參與「申請入學」卻因確診缺少學測成績的考生，補救方式是與一般生一樣填6個志願、繳交備審資料，並參與第2階段指定項目甄試（面試、筆試、實作等），欠缺的考試成績，由校系調整占分比。如果在第2階段仍未解除隔離，就不必參與面試等甄試項目。（編輯：陳政偉）1110113