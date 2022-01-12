學測確診者不能考 招聯會公布3管道補救措施

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確診COVID-19的考生不能參加學測且沒有補考，大學招聯會12日公布3大入學管道的補救措施。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北12日電）確診COVID-19的考生不能參加學測且沒有補考，大學招聯會今天公布3大入學管道的補救措施，基本延續去年作法，採外加名額、增加書面審查、調整占分比的方式因應。

大學入學考試中心6日宣布，確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的考生，不能參加1月21日到23日的學科能力測驗（學測），且由於學測成績是採5標換算，補考人數太少無法對應，因此也無法規劃補考。

學測成績會用於繁星推薦、申請入學、分發入學等3個入學管道，大學招生委員會聯合會近日開會，敲定補救措施。執行秘書王文俊今天解釋，適用補救措施的考生，必須是已報名入學測驗（學測、分科測驗、術科考試），因確診尚未解除隔離，或是在考試期間確診、無法全程考完。

王文俊表示，補救方式主要延續去年（110學年度）模式，3管道都採外加名額錄取，避免影響一般學生權益，但確診考生不能申請涉及政府人力管控的系組及部分自費系組（醫學系、牙醫系、中醫系、公費師培等）。

學測缺考的確診考生如果參與「繁星推薦」管道，「在校學業成績全校排名百分比」須達到校系錄取標準，並提交自傳、讀書計畫及高中3年在校成績，經所屬高中推薦，由招聯會轉送志願校系審查。

「申請入學」管道補救方式，則是與一般生一樣填6個志願、繳交備審資料，並參與第2階段指定項目甄試（面試、筆試、實作等），欠缺的考試成績，由校系調整占分比。如果在第2階段仍未解除隔離，就不必參與面試等甄試項目。

「分發入學」管道的補救措施，考生須檢附自傳、讀書計畫及高中3年在校成績單等備審資料及志願序表，提交審查，最多可填6個志願，按獲錄取校系及志願序分發。

分發入學已是最後階段，此時確診而缺考試成績的學生，可以回頭選擇原在繁星推薦（或繁星推薦補救）已獲錄取的校系。也可從申請入學（或申請入學補救）管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」中的校系中，選擇1個分發。

招聯會表示，上述應變措施將經由常務委員會確認後，報到教育部與中央流行疫情指揮中心核定後實施。

去年（110學年度）招聯會也有公布類似補救措施，但最後只有個位數考生確診、適用。（編輯：謝雅竹）1110112