潘文忠：考量疫情和家長負荷 不全面提早放寒假

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市因疫情延燒，日前宣布公私立國小提早1週放寒假。教育部長潘文忠13日重申，考量疫情狀況和家長負荷，目前不全面提早放寒假。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中雲林縣13日電）桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園市日前宣布公私立國小提早1週放寒假。教育部長潘文忠今天重申，考量疫情狀況和家長負荷，目前不全面提早放寒假。

桃園市政府考量已經有多所學校學生確診，於本月11日宣布市內公私立國小提早1週放寒假，14日是最後一天上課，公幼、附幼也比照辦理。但教育部當天回應，目前沒有全國提早放寒假的規劃。

教育部長潘文忠今天出席111年全國大專校院校長會議，會中接受媒體聯訪重申，目前國內是出現部分區域性和個別個案，現階段仍依照校園防疫指引，採取短天期的預防性停課措施。

潘文忠表示，現階段採取較彈性的措施，而不是啟動即刻性停課，也有考量家長的負荷，後續會視疫情狀況調整。他也提到，許多學校已進入期末考，1月21日到23日是學科能力測驗，建議學生維持正常作息，注意個人防疫措施，尤其避免出入人群聚集場所，確保順利應考。

另外，教育部預計3月1日起開放研習超過6個月的非獎學金華語生入境。潘文忠表示，當初規劃是為避開春節返台人潮，會與中央疫情指揮中心密切聯繫，除非疫情有非常大的變化，否則不會改變，仍按原規劃在3月1日起開放。

潘文忠相信各大學為迎接華語生，都會盡力做好安排，嚴格落實檢疫規範，一方面確保國境安全，一方面也讓學生健康進入校園。（編輯：陳仁華）1110113