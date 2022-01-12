林右昌：基隆疫情穩定 沒規劃國小提早放寒假

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本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，基隆市長林右昌（圖）12日在疫情記者會後受訪，被問到基隆市公私立國小是否提早1週放寒假，他表示，基隆市疫情狀況穩定，目前沒有這樣的規劃和打算。中央社記者王朝鈺攝 111年1月12日

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）本土COVID-19疫情有點升溫，桃園市公私立國小提早1週放寒假，基隆市是否跟進，市長林右昌今天表示，基隆市疫情狀況穩定，目前沒有這樣的規劃和打算。

林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會公布基隆市各里68歲（原住民58歲）以上長者接種第3劑莫德納疫苗時間和地點，會後接受媒體聯訪時，被問到桃園市府昨天宣布公私立國小提早1週放寒假，基隆市是否會跟進？

林右昌說，最近因較多民眾返國，且世界各國有很多確診個案，當然機場的壓力很大，希望國人團結一起守住防線，台灣的防疫成果相對世界其他國家表現非常好。

林右昌表示，至於基隆市的學童是否提前放寒假，市府目前沒有這樣的規劃和打算，基隆市疫情狀況非常穩定，市府會隨時注意其他縣市和整個疫情變化，如果有必要，市府會斷然、快速地採取一切可能的措施。

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此外，基隆市府今天起至16日在市立體育館開設大型接種站，上午8時不到已湧入爆滿人潮，甚至有新北市民清晨5時30分就到場排隊等候，林右昌上午前往視察並緊急協調加開施打動線，消化排隊人潮。

記者詢問，未來是否要限制設籍基隆市才能施打疫苗？林右昌說，公費疫苗預約平台預計15日重新啟用，加上各縣市已開通的醫療院所等，民眾只要有意願，有很多管道可以接種第3劑疫苗。市府也已安排為長者集中造冊施打疫苗，相信基隆市立體育館明天排隊情形會少很多，應該不需要特別區分外縣市或基隆市民。（編輯：李錫璋）1110112