春節9天連假免塞車 國道順暢路段、時間出爐

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高公局公布國道好走路段時段，建議初一到初三的南向用路人，下午1時後出發。圖為國道1號五楊高架林口段。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北13日電）農曆春節即將到來，高公局今天公布國道好走路段時段，建議初一到初三的南向用路人，下午1時後出發；初三到初六的北向用路人，中午12時前出發。

交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，參考近年春節連假交通量及交通特性，實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項措施，請民眾多加注意。

高公局也同時公布春節連假期間國道較好走時段，讓須自行開車行駛國道的民眾多加利用，以避免壅塞。

高公局預估2月1日到2月3日（初一到初三），南向用路人請利用下午1時後時段出發；2月3日到2月6日（初三到初六），北向用路人，請利用中午12時前時段出發。

高公局說，預估2月3日（初三）、2月4日（初四）為北返尖峰日，中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨，因此，建議北返民眾可提前於上午出發或延後至初六上午時段出發，避免車流過度集中。

另外，高公局提醒，國1、3、5實施高乘載管制措施，包含2月3日到2月4日（初三到初四）每天下午1時到晚間6時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道北向入口。

2月3日到2月6日（初三到初六）每天下午2時到晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口。（編輯：陳政偉）1110113