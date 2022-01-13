不一樣的過年方式 旅遊業推薦5大獨特春節體驗

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（中央社記者余曉涵台北13日電）今年農曆春節有9天連假，旅遊業者KLOOK推薦5種獨特的春節團圓體驗，包含帶爸媽去網美景點拍美照、全家去露營、看超萌水豚君等。

今年的農曆春節有9天連假，除了年夜飯、打牌追劇或到親朋好友家拜年串門子外，旅遊業者KLOOK也發出新聞稿推薦5種獨特的春節團圓體驗。

KLOOK表示，旅客可以趁著春節連假帶爸媽到熱門景點踩點拍照，留下美好的回憶外還能分享給親戚炫耀一下，像是可以到苗栗的哈比丘園區，有仿造魔戒哈比人的地下小屋，隨便一拍就像置身於電影中；或是到彰化熱門景點成美文化公園，占地遼闊的庭園裡包括枯山水井、瀑布，以及落羽松祕境等。

這幾年特別夯的露營體驗，也非常適合跟全家人在春節假期一起前往，KLOOK說，在星空下圍著溫暖烤爐烤肉聊天，在大自然的圍繞下營造出另一種難忘的團聚體驗；其中位於新北市的金山驛境豪華露營，整體以西部牛仔風格設計，除了有一泊二食的豪華露營方案可以選擇外，還能跟家人一起騎馬漫步營區；主打網美神殿帳篷的台中嚮樂城堡天籟之森豪華露營，則搭配了戶外實境闖關活動，一家大小都能參與。

KLOOK表示，可愛小動物們讓大朋友或是小朋友都會被療癒，趁著年節假期，帶全家人一起到戶外來趟療癒之旅，位在宜蘭的噶馬蘭馬術體驗，可以跟著專業導覽員體驗餵食馬兒的樂趣及騎馬漫步，讓爸媽化身最帥氣英勇的騎士；此外墾丁鹿境梅花鹿生態園區，除了有可愛的梅花鹿之外，現在也多了超萌新朋友「水豚君」，除了可以與他們近距離相見歡外，還能體驗餵食。

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KLOOK說，今年高雄衛武營新春燈會系列活動，邀請到跨世代的大咖藝人接連演出，豐富的節目內容大人小孩都適合，其中有由羅大佑、簡文彬、彭佳慧等資深歌手共同創作演出的「跨樂衛武營音樂會」，以全古典製作改編精選的12首流行曲目；此外也有融合歌仔戲、胡撇仔戲、音樂歌舞與現代戲劇，傳統與現代交織的舞台表演，可以依據全家人的喜好挑選大家都能有共鳴的節目，一起度過個浪漫又文藝的春節假期。

另外，不想出門的旅客，KLOOK則推薦可以共同參加泰國曼谷參拜四面佛，透過線上直播的鏡頭，完成許願、祈福，包括鮮花進獻、還願舞者等，也能透過鏡頭感受到最即時的曼谷當地氛圍，此外也能線上前往香港銅鑼灣鵝頸橋下打小人，去除新年家裡的霉運和小人，為新的一年開啟美好開端。（編輯：陳政偉）1110113