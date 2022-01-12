農曆春節車潮 公路總局估29日起有3高峰

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公路總局預估，農曆春節9天連假期間將有3個車潮高峰，分為1月29日約上午7時起、2月1日下半天至2月2日、2月4日至2月5日。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）公路總局今天指出，預估農曆春節9天連假期間將有3個車潮高峰，分為1月29日約上午7時起、初一（2月1日）下半天至初二（2月2日）、2月4日至2月5日間，籲用路人避開尖峰時段。

交通部公路總局第一區養護工程處交通管理及控制中心主任巫清煒今天在記者會表示，除夕（1月31日）在春節連假的第3天，前面2天的假期將有不少的中長程出遊車潮。

其中，1月29日，國道北部路段約在當天上午7時開始、台61線西濱快速道路約在當天上午9時開始會有南下車潮，但因錯開返鄉車潮，預估流量會比以往連假的第1天略少。

第一區養護工程處預估，春節期間的第2波交通高峰會出現在大年初一（2月1日）下半天及初二（2月2日）上半天的回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道都車多，呼籲用路人提早出發，避開車多時段。

公路總局指出，春節期間北部地區的中短程旅遊用路人可利用台61線作為台北、新竹間往返的替代道路，從台64線八里新店線，銜接台61線一路往南，可直達新竹市。

公路總局表示，依往年經驗，由台64線連接台61線南下的車輛常因台北港前路口的號誌無法消化車流，造成車陣回堵，建議用路人可提前在八里下匝道後，左轉縣道105線中華路，再由台61線八里交流道上西濱快速道路南下。

公路總局指出，台61線西濱快進入新竹市區後，有5.5公里的斷鏈路段須由台15線連接，第一區養護工程處將交通管制以因應大量車流進入竹市，預定於1月28日至2月6日啟動沿線號誌連鎖連假時制。

巫清煒表示，春節期間新北市鄉親出遊及返鄉的省道車多「熱區」預估為：台2線台2乙線竹圍與淡水路段、台2線金山與萬里路段、台2線鼻頭與福隆路段、台65線南下接國3土城路段，相關車流高峰時段可洽交控中心。

第3波車潮高潮將出現在2月4日中午至2月5日下午收假的民眾，預計台61線北上香山路段將有車潮出現。另為紓解往返新北、宜蘭間的國5車流，公路總局規劃省道台9線北宜公路為替代路線，螢光黃底替代路線指引標誌上方，增設「幸福公鹿」牌面。

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公路總局呼籲民眾，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示交通管制及訊息。

公路總局表示，用路人可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035隨時查詢最新路況。（編輯：戴光育）1110112