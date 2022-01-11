春節出遊注意 觀光局公布熱門景點易壅塞路段

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（中央社記者余曉涵台北11日電）農曆春節即將到來，交通部觀光局今天表示，包含澳底及福隆等地區都屬於春節期間易壅塞的熱門景點，推薦旅客出遊可以改搭乘大眾交通工具，避免塞在路上。

農曆春節剩下不到1個月的時間，交通部觀光局國旅組專委徐佩鈴今天在例行記者會中表示，農曆春節期間，觀光局及各國家風景區管理處針對轄管的觀光遊樂地區強化防疫措施，除了落實實聯制外，也會加強環境清潔消毒頻率，包含國家風景區每天至少4次以上，觀光遊樂業至少8次以上。

觀光局表示，根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，易壅塞熱門景點的周邊路段，包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區，山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。

觀光局指出，也規劃在日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區開駛7線接駁專車。

另外，61條台灣好行景點接駁公車，旅行社推出90條台灣觀巴套裝行程，其中台灣好行發行130多組套票，台灣觀巴也推出79條旅遊行程搭配國旅券或振興五倍券享滿千送200活動等。

主題樂園部分，觀光局指出，也協調各主題樂園與各地公共運輸業者推出相關套票或樂園折扣優惠。（編輯：陳政偉）1110111