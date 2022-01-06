台灣高鐵推走春專案 飯店住宿最低0元

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）台灣高鐵公司鼓勵旅客利用春節假期出遊，今天推出「走春專案」，即日起購買春節期間指定出發日的「高鐵假期」20條指定自由行行程，飯店住宿最低享0元，再贈共享機車1小時。

台灣高鐵發布新聞稿，春節期間暢玩國旅，只要善用大眾運輸工具，錯開尖峰方向的車次人流，一樣可以玩得開心玩得實惠，今年春節「走春專案」搭配提供優惠住宿的飯店涵蓋台北、台中、彰化、嘉義、台南及高雄共20家，其中北部5家、中南部15家，適用出發日期自2月1日至15日。

根據台灣高鐵提供的資訊，「走春專案」最低可享住宿0元，例如：搭高鐵從台北到左營，兩人同行並入住高雄首福飯店，含高鐵來回票及住宿每人是新台幣2760元，比一般搭高鐵往返台北及左營每人2980元還便宜，等同住宿不用錢。

其他「走春專案」的飯店也很優惠，以左營出發到台北為例，入住老爺會館台北林森、兩人同行每人最低3010元起。

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台灣高鐵說，所有「走春專案」指定行程除享優惠價格外，每房再加碼贈送iRent共享機車使用1小時。

台灣高鐵提醒旅客，春節期間出遊仍須配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫，若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。（編輯：管中維）1110106