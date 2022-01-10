新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

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為了讓民眾農曆春節前方便兌換新鈔，中央銀行已選定454家銀行分行（郵局）為指定兌鈔地點，民眾24日28日可前往兌換。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）農曆春節即將到來，中央銀行今天表示，已經洽請台銀、土銀、合庫等8家金融機構，選定454家分行（郵局）為指定兌鈔地點，1月24日至1月28日連續5個營業日可以兌換新鈔。

央行表示，為了便利民眾農曆春節前兌換新鈔，央行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，並選定454家分行（郵局）為111年指定兌鈔地點。

央行也建立「新鈔兌換地點一覽表」地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，也結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

此外，央行也將於1月22日至1月27日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行（郵局）名單。

央行表示，新鈔兌換日程訂於今年1月24日至1月28日，共計連續5個營業日；上述期間，7家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，加強服務民眾

另外，59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可以前往兌換。

央行提醒，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有限額，如果民眾無法充分兌得所需新鈔，可以洽其他鄰近兌換地點辦理。若有問題，請電洽（02）2357-1945。

央行說，為了落實新鈔兌換防疫不群聚，鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，不只避免人潮群聚，也可節省社會資源，並達到數位轉型的效果。

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央行官員表示，各金融機構對數位紅包轉帳上限規定可能不同；不過約定帳戶平均約達200萬元，非約定帳戶則最高3萬元，民眾可多多使用。

農曆春節前夕，民眾或是金融機構對於資金需求都非常龐大，因此農曆年前的最後一個營業日，新台幣發行額大多會達到高峰。央行官員也提到，去年農曆年前最後營業日，新台幣通貨發行額首破3兆，今年應該也會突破3兆元，「通常會創新高，（成長率）大概7%至8%不會令人驚訝」。（編輯：蘇志宗）1110110