台灣銀行ATM開放領新鈔 疏解臨櫃人潮降低群聚風險

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台灣銀行表示，17日起全台765台ATM將先提供新鈔，以疏解24日至28日開放臨櫃換鈔湧現人潮，降低群聚染疫風險。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳佳蓉、潘姿羽台北17日電）農曆春節將至，民眾等著換新鈔，但碰上本土疫情升溫，公股銀行謹慎研擬應變措施。台灣銀行表示，即日起全台765台ATM將先提供新鈔，以疏解24日至28日開放臨櫃換鈔湧現人潮，降低群聚染疫風險。

便利民眾農曆春節前兌換新鈔，中央銀行洽請台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台企銀行及中華郵政等8家金融機構，選定454家分行（郵局）作為指定兌鈔地點，於24日至28日開放換鈔。

年前換新鈔碰上本土疫情升溫，台銀主管表示，為疏解24日至28日臨櫃換鈔人潮，16日晚間已緊急通知各營業單位，今天起先於ATM自動櫃員機裝入新鈔，不論本行或他行客戶，使用台銀ATM就能先領到新鈔，未必一定得臨櫃來換。

台銀主管指出，今天起將加強ATM補鈔，儘量滿足民眾需求。由於新鈔比舊鈔黏性較強，比較容易造成ATM出現故障情形，因此也會加強巡邏，確保ATM都能正常使用。

台銀主管表示，24日開放臨櫃換鈔後，也會加強各項防疫措施，例如增設櫃檯隔板，要求員工每服務完一位換鈔民眾就要消毒一次，並嚴格落實實聯制、保持社交距離等，近日也先超前部署演練各種狀況，避免產生防疫漏洞。

土地銀行表示，為了預先分流下週臨櫃人潮，即日起會先在ATM提供新鈔兌領，唯數量有限。

由於過年新鈔都是由台銀發出，目前配送日還沒到，因此其餘公股銀行目前大多是以手中既有的新鈔，儘量放入ATM讓民眾領取，等到過年前一週或前幾天，各家ATM鈔票供應也會陸續以新鈔為主。

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在防疫措施方面，公股銀行主管多表示，除更加落實實聯制、社交距離外，也會加強環境清潔消毒。舉例來說，土銀營業廳目前3天就會自主全面清消一次；此外，避免群聚，彰銀表示將加強客戶入行後的動線規劃，合庫銀行則會視需要實施室內人數控管。

央行官員則表示，金融機構多已自發性啟動相關措施，如強化分流或是ATM提前供應新鈔等作法，這些舉動有助於防疫，十分樂見；央行已經準備好新鈔，將充分供應，讓銀行可以滾動式調整兌換新鈔相關措施。（編輯：郭無患）1110117