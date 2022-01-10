總統府「福運旺來」春聯紅包袋 11日起開放索取

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統府今天公布民國111年「福運旺來」春聯、紅包袋及福袋。春聯及紅包袋將自11日起至28日止，開放民眾索取；至於一元福袋發放時程及計畫，將在定案後說明。

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天主持記者會，公布111年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，祝福民眾新的一年平安吉祥、福氣滿滿。

Kolas指出，111年總統暨副總統春聯賀詞為「福運旺來」，以生肖「虎」的發音近似「福」為發想，祝賀虎年福運當頭、氣勢暢旺，事事如意，幸福連年來。

Kolas說，今年春聯賀詞由擅長書法撰寫的新生代設計師簡伯諭代筆，以流暢的筆意及圓潤字體，傳遞春節闔家團聚、諸事圓滿的美好祝福。

至於虎年紅包袋，Kolas表示，紅包袋由設計師方維鴻設計，封口處以紅黑兩種字型色彩標示歲次「壬寅」，正面則以輕巧跳躍的萌虎展現出靈動和活力，活潑童趣的線條烘托出年節歡樂喜慶的氛圍，而周圍年節應景的柑桔則是表達感恩和吉祥的意涵，感謝全體民眾過去一年團結抗疫、守護台灣，以及奧運、帕運英雄們讓世界看見台灣，並祝福新的一年吉祥平安、萬事順心。

Kolas指出，今年春聯印了26萬張、紅包袋有25萬包；虎年春聯及紅包袋將自1月11日起至1月28日止，配合總統府開放參觀活動發送，週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。未能前往總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。

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另外，Kolas表示，福袋延續紅包袋的萌虎圖樣，在翻摺轉換間讓萌虎立體躍上桌面，時時刻刻在一旁陪伴守護。打開福袋，有萌虎捧著111年發行的一元新硬幣，祝福「一元復始、福運旺來」；總統府準備了33萬份福袋。

Kolas說，一元福袋並不是在總統府、各聯合服務中心提供民眾索取，往年都是總統、副總統赴地方訪視時發送給民眾，不過，今年因應疫情關係，福袋相關發放時程及計畫將會在定案後，再向社會各界報告說明。（編輯：林興盟）1110110