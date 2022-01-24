換新鈔受疫情升溫ATM分流影響 首日人潮較往年冷清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農曆春節將至，因應民眾過年包紅包的需求，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）全台454個公股銀行、郵局據點今天開放兌領新鈔，但受到疫情升溫且天候不佳的影響，首天兌領情況明顯較往年冷清。台銀表示，上週即開放ATM領新鈔，共67萬人次提領約87億元，達到一定分流效果。

因應民眾農曆春節兌換新鈔需求，中央銀行洽請台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定454家據點作為指定兌鈔地點，即日起至28日連續5天提供換鈔服務。

往年首日開放兌領新鈔，台銀總行都會出現排隊人潮，但今早罕見沒有排隊情形，直到快9點才有一名民眾出現，輕鬆搶下頭香，9點開門營業後，雖持續有民眾前來兌領，但明顯較往年冷清許多。

農曆新年將至，因應民眾過年換新鈔、包紅包的需求，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔，由於近日COVID-19疫情升溫，台銀總行開門前的排隊民眾較往年減少。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日

今早最早前來換鈔的黃先生表示，今天剛好有空就早點過來換，意外搶下頭香。另一名徐小姐表示，由於一次需要領10萬元，考量ATM自動櫃員機有限額，因此還是決定臨櫃兌換，觀察今年換鈔民眾確實比以往少，不用排隊就能完成。

台銀董事長呂桔誠今天也例行前來巡視換鈔情形，確保各項防疫措施到位。

呂桔誠接受訪問表示，隨本土疫情升溫，必須要更謹慎防疫，上週已先全面在ATM提供新鈔讓民眾領取，統計共有67萬人次提領，金額約新台幣87億元，有效紓解部分臨櫃兌領人潮。

在臨櫃兌領服務方面，呂桔誠指出，除體溫量測、實聯制、維持社交距離等例行防疫措施外，從民眾那收回的舊鈔票，將先放置14天才會再做後續處理，這是蠻大的工作負擔，但基於防疫仍得落實；也請行員戴好口罩、防疫面罩，隨時以酒精擦拭工作區域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

呂桔誠表示，用新鈔發紅包是一項美好的習俗，今年中央銀行共備妥近6000億元新鈔供各銀行指定據點兌領，若不夠將再增加，請民眾不用擔心。

展望虎年經濟，呂桔誠認為，持續受惠美中貿易戰轉單效應、前瞻建設投資，以及台商回流等動能，台灣今年經濟成長率要達4%以上沒問題；雖然全球供應鏈仍相當混亂，塞港、缺工缺料現象仍在，但台灣供應鏈完整，應變能力佳，看好經濟能持續維持韌性。（編輯：郭無患）1110124

因應農曆新年的到來，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日

農曆新年即將到來，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔；行員戴上面罩，加強防疫。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日

農曆春節將至，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔，首日上午就有不少民眾到台銀總行排隊等待領新鈔、迎新春。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日