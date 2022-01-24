更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
迪化街餅店李亭香貯存逾期原料 罰30萬元
首頁 / 生活

換新鈔受疫情升溫ATM分流影響 首日人潮較往年冷清

2022/1/24 10:52（1/24 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節將至，因應民眾過年包紅包的需求，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
農曆春節將至，因應民眾過年包紅包的需求，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）全台454個公股銀行、郵局據點今天開放兌領新鈔，但受到疫情升溫且天候不佳的影響，首天兌領情況明顯較往年冷清。台銀表示，上週即開放ATM領新鈔，共67萬人次提領約87億元，達到一定分流效果。

因應民眾農曆春節兌換新鈔需求，中央銀行洽請台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定454家據點作為指定兌鈔地點，即日起至28日連續5天提供換鈔服務。

往年首日開放兌領新鈔，台銀總行都會出現排隊人潮，但今早罕見沒有排隊情形，直到快9點才有一名民眾出現，輕鬆搶下頭香，9點開門營業後，雖持續有民眾前來兌領，但明顯較往年冷清許多。

農曆新年將至，因應民眾過年換新鈔、包紅包的需求，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔，由於近日COVID-19疫情升溫，台銀總行開門前的排隊民眾較往年減少。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
農曆新年將至，因應民眾過年換新鈔、包紅包的需求，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔，由於近日COVID-19疫情升溫，台銀總行開門前的排隊民眾較往年減少。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日

今早最早前來換鈔的黃先生表示，今天剛好有空就早點過來換，意外搶下頭香。另一名徐小姐表示，由於一次需要領10萬元，考量ATM自動櫃員機有限額，因此還是決定臨櫃兌換，觀察今年換鈔民眾確實比以往少，不用排隊就能完成。

台銀董事長呂桔誠今天也例行前來巡視換鈔情形，確保各項防疫措施到位。

呂桔誠接受訪問表示，隨本土疫情升溫，必須要更謹慎防疫，上週已先全面在ATM提供新鈔讓民眾領取，統計共有67萬人次提領，金額約新台幣87億元，有效紓解部分臨櫃兌領人潮。

在臨櫃兌領服務方面，呂桔誠指出，除體溫量測、實聯制、維持社交距離等例行防疫措施外，從民眾那收回的舊鈔票，將先放置14天才會再做後續處理，這是蠻大的工作負擔，但基於防疫仍得落實；也請行員戴好口罩、防疫面罩，隨時以酒精擦拭工作區域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

呂桔誠表示，用新鈔發紅包是一項美好的習俗，今年中央銀行共備妥近6000億元新鈔供各銀行指定據點兌領，若不夠將再增加，請民眾不用擔心。

展望虎年經濟，呂桔誠認為，持續受惠美中貿易戰轉單效應、前瞻建設投資，以及台商回流等動能，台灣今年經濟成長率要達4%以上沒問題；雖然全球供應鏈仍相當混亂，塞港、缺工缺料現象仍在，但台灣供應鏈完整，應變能力佳，看好經濟能持續維持韌性。（編輯：郭無患）1110124

因應農曆新年的到來，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
因應農曆新年的到來，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
農曆新年即將到來，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔；行員戴上面罩，加強防疫。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
農曆新年即將到來，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔；行員戴上面罩，加強防疫。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
農曆春節將至，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔，首日上午就有不少民眾到台銀總行排隊等待領新鈔、迎新春。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
農曆春節將至，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔，首日上午就有不少民眾到台銀總行排隊等待領新鈔、迎新春。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
農曆新年即將到來，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔；近日國內COVID-19疫情升溫，行員也加強提款機的清潔消毒。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
農曆新年即將到來，台灣銀行24日起開放民眾臨櫃換新鈔；近日國內COVID-19疫情升溫，行員也加強提款機的清潔消毒。中央社記者徐肇昌攝 111年1月24日
延伸閱讀
台灣銀行ATM開放領新鈔 疏解臨櫃人潮降低群聚風險農業金庫、農漁會ATM 春節提款轉帳上限按日計銀行分享財氣 限量送發財水、發財金
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族