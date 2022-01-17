銀行分享財氣 限量送發財水、發財金

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（中央社記者吳佳蓉、謝方娪、潘姿羽、蘇思云台北17日電）農曆春節將至，銀行大方分享「財氣」，永豐、台新、台北富邦、國泰世華及元大銀行等，近期陸續表示將發送發財水或發財金，數量有限，想索取民眾得把握時間。

永豐銀行今天舉辦「永豐虎年豹喜 發財水迎新春」記者會，宣布從下週三（26日）起，民眾前往全台125間分行辦理業務，例如換新鈔等，即可免費領取限量開運小物，包含發財水、旺年糖及迎福春聯等

其中發財水共準備3萬多瓶，設計上以故宮典藏畫作的牡丹花為設計意象，瓶身通透可見金色「財」字，隨光線折射後有如水面漣漪般逐漸擴散，象徵放大財富，各分行每日限量領取88瓶，送完為止。

台新銀行從10日起全台101家分行發送「開運水」與「發財金」，開運水先前已存放在金庫兩週，發財金則經過金山財神廟及北港朝天宮誦經加持，數量各為9萬8888瓶及3萬8888份，根據往年經驗，最快2週會發完。

為給民眾新春好采頭，北富銀今年準備開運發財金和發財水。14日起先提供3萬份經紫南宮過爐的開運發財金，來行洽辦業務的財管客戶即可獲贈1份；另外，自2月7日開工日起，將於全台135間分行分送4萬888瓶發財水，客戶來行洽辦業務即可索取，送完為止。

元大銀行也準備了福虎圖騰設計的限量8萬份福虎發財水，以及限量1萬2000份、象徵財富的金元寶贈送給客戶，讓客戶博得好兆頭；1月18日起，客戶只要到元大銀行各分行，就可獲得發財水或金元寶乙份。

國泰世華銀行以「護永續、挺社企」為主軸，推出社企發財米、結合環保元素打造的福虎、金虎系列筆記本和紅包袋等。

15日起民眾只要到「國泰世華金融服務站」申辦或諮詢任一項金融服務，填寫問卷後，就隨機贈送福虎發財水或福虎新春紅包袋1份，到台北天母的天玉旗艦店諮詢，將再加碼送福虎春聯，數量有限送完為止。（編輯：張均懋）1110117